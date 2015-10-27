Демчишин: Украина до конца года импортирует не менее 1 миллиона тонн угля

Украина, испытывающая дефицит энергетического угля из-за военного конфликта с Россией на Донбассе, до конца 2015 года планирует импортировать не менее 1 млн тонн данного вида топлива.

Об этом на пресс-конференции в Киеве 27 октября сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Я думаю, что импорт до конца года будет не менее 1 млн тонн. Я точно знаю о заказе из ЮАР в объеме 500 тыс. тонн», - сказал Демчишин.

По словам министра, достаточно сложно, в условиях нестабильных поставок угля из России, прогнозировать конкретные объемы импорта.

«Из России поступают небольшие объемы угля. Очень незначительные. Российский уголь дороже того, что поступает из зоны АТО. Около 65 долл. за тонну», - сказал Демчишин.

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Как ранее сообщал УНИАН, поставки южноафриканского угля для нужд тепловых электростанций Украины, по данным госкомпании «Укрэнерго», ожидаются в конце ноября 2015 года.

Госкомпания «Центрэнерго» законтрактовала на ноябрь-декабрь 2015 года два судна по 160 тыс. тонн южноафриканского угля.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, по одному судну уже проведена предоплата.