"Газпром" выбыл из десятки ведущих энергокомпаний мира – скатился на 43-е место

По итогам 2014 года «Газпром» входил в топ-10, а в новой версии рейтинга упал сразу на 43-е место. В топ-10 из российских компаний в 2015 году входит только госкомпания «Роснефть», которая замыкает десятку. В прошлом году «Роснефть» занимала шестое место, пишет Gazeta.ru.

Положение всех российских компаний в 2015 году ухудшилось, исключением выступает только «Сургутнефтегаз», который поднялся с 18-го места на 12-е. «ЛУКойл» за год упал с 11-го места на 13-е, «Татнефть» — c 48-го на 64-е, «Транснефть» — с 29-го на 83-е.

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«Башнефть», НОВАТЭК, «РусГидро» и «Россети» также продемонстрировали отрицательную динамику. Стоит отметить, что похожие показатели продемонстрировала и британская компания BP, которая рухнула со второго места на 29-е.

Крупнейшей энергетической компанией мира остается ExxonMobil, второе и третье места заняли Chevron и Royal Dutch Shell.

Рейтинг ведущих энергетических компаний Platts составляется на основе финансовых результатов компаний с совокупными активами более $5 млрд с учетом показателей выручки, прибыли, доходности и вложенного капитала.

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Platts — американское информационное агентство, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть, нефтепродукты, природный газ, продукты нефтехимии и промышленные металлы, торгуемые в различных регионах мира.