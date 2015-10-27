Латвийские министры раскритиковали проект "Северный поток-2"

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.

"Европе следовало бы быть более последовательной в отношении своей позиции в вопросе содействия энергонезависимости от России. Правда, с европейской стороны в этом проекте участвует частный бизнес", - сказал Страуюма.

Министр экономики Латвии Дана Рейзниеце-Озола сказала, что проект "Северный поток-2" свидетельствует о неспособности Европы в ответственные моменты быть солидарной.

"Я уже сказала европейским коллегам, что в наших действиях нет последовательности. Правой рукой мы пишем стратегию энергетики, левой - строим "Северный поток-2", что никак не свидетельствует о неспособности Европы в ответственные моменты быть солидарной", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент России Владимир Путин лично дал старт строительству компанией "Газпром" газопровода "Ухта – Торжок – 2", который обеспечит поставки газа для газотранспортной системы "Северный поток – 2" для транспортировки газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Протяженность магистрального газопровода второй ветки газопровода " Ухта – Торжок составит 970 километров, проектная мощность – 45 миллиардов кубометров газа в год.

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Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что проекта "Ухта — Торжок – 2" планируется реализовать до конца 2019 года, как и другие газотранспортные мощности от Бованенковского месторождения до "Северного потока – 2".

11 сентября Европейская комиссия заявила, что даст оценку проекту "Северный поток – 2" на соответствие энергетической безопасности Европы после того, как будут известны конкретные планы его реализации.

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18 сентября премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2", финансируемого правительством Российской Федерации, ставит целью лишить Украину своего транзитного потенциала и доходов от прямого транзита газа из России в Европу в объеме около 2 миллиардов долларов в год.

В начале сентября "Газпром", Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток – 2".