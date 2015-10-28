Дробление "Газпрома" переносится: Путин отказался обсуждать этот вопрос - СМИ

Заседание комиссии по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) у президента России Владимира Путина закончилось ничем: участники рынка и представители власти не смогли получить ответы на важнейшие вопросы, более того, серьезного обсуждения проблем не получилось вообще, пишет «Коммерсант».

Надежды нефтегазовой отрасли России на послабления хотя бы в перспективе через введение налога на финансовый результат не оправдались — президент эту идею не поддержал.

Участники заседания были откровенно расстроены тем, что реальной дискуссии по налогам не получилось, тогда как другие этому не удивились: "О чем говорить, у нас добыча по-прежнему растет, а ситуация в стране военная".

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Тема либерализации газового рынка, которая была масштабно поднята на прошлой комиссии, получила довольно скромное развитие. Глава ФАС Игорь Артемьев таки предложил выделить ГТС в отдельную дочернюю структуру "Газпрома" — собеседники "Ъ" по-разному оценивают то, как президент отнесся к этой идее, но в любом случае о серьезных преобразованиях речь не идет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вовсе заявил, что либерализация экспорта газа и выделение ГТС на комиссии не обсуждались. Сам "Газпром" заседание комиссии вновь подчеркнуто проигнорировал: пока некоторые члены комиссии готовились доказывать необходимость разделения компании, ее руководитель Алексей Миллер по телемосту рассказывал Владимиру Путину о начале строительства газопровода Ухта-Торжок-2 для заполнения Nord Stream-2.

Вчера за час до телемоста "Газпром" лишь выпустил пресс-релиз о рекордных показателях добычи и экспорта газа в октябре — рекорд, впрочем, объясняется эффектом низкой базы прошлого года, когда "Газпром" ограничивал поставки газа в Европу.

По сравнению с ожиданиями, которые были у рынка и компаний перед заседанием комиссии, итоговое содержание дискуссии выглядит абсолютно разочаровывающим. Не было принято решений ни по одному существенному для отрасли вопросу. Беспокойство нефтяников по поводу продолжения налоговых изъятий после 2016 года было снято только формально. "Все понимают, что если бюджет не будет сходиться, нами пожертвуют",— жалуется источник "Ъ".