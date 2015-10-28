Украина уже накопила в подземных хранилищах 17 миллиардов кубов газа

Украина, по состоянию на 28 октября, для прохождения отопительного сезона и гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС, накопила в своих подземных хранилищах почти 17 млн куб. м природного газа, говорится в сообщении «Укртрансгаза».

«В подземках хранится уже 17 млрд куб. м природного газа. Если более точно - 16,972 млрд куб. м», - сказал пресс-секретарь компании Максим Белявский.

Читайте такжеShell вышла из проекта по добыче сланцевого газа на востоке УкраиныПо его словам, закачка газа продолжается на 7 газохранилищах в режиме более 70 млн куб. м ежесуточно.

Как ранее сообщал УНИАН, глава государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прогнозировал достижение свыше 17 млрд куб. м запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) к концу октября, что позволит комфортно пройти зимний период 2015-2016 гг.

Украина в преддверии отопительного сезона 2015-2016 гг. с 13 октября осуществляет импорт природного газа по всем действующим направлениям.