Глава Westinghouse рассказал, стоит ли Украине строить новые энергоблоки АЭС

Глава крупнейшей в мире ядерной компании Westinghouse Дэнни Родерик не видит необходимости строительства в Украине двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, контракты на достройку которых с российской госкорпорацией «Росатом» были недавно расторгнуты украинским парламентом.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Из-за текущей экономической ситуации в (вашей – УНИАН) стране сейчас не лучшее время ставить задачи по строительству новых реакторов. Думаю, что для Украины на данный момент наиболее важно продолжить программу сотрудничества с МВФ для получения кредитных средств», - сказал Родерик.

По мнению главы Westinghouse, на сегодняшний день Украине нужно повысить эффективность действующих атомных станций для увеличения производства дешевой электроэнергии.

Читайте такжеУкраина нашла альтернативу России: хочет покупать уран в Казахстане и Австралии«Скорее, вопрос должен стоять следующим образом – как получить наибольший эффект от существующих мощностей. Потом, через пару лет, при условии экономического роста, можно будет снова начать разговор о строительстве», - отметил Родерик.

Также, по мнению главы американской компании, Украине пока нет смысла строить завод по производству ядерного топлива, фундамент которого был заложен еще в 2012 году совместно с российской топливной компанией ТВЭЛ.

«В мире существует множество таких заводов. Некоторые из них сейчас находятся в довольно сложном финансовом положении: ведь, чтобы завод был финансово успешным, его мощности должны быть загружены полностью. Если у вашего завода будет настолько сильная производственная мощность (как предполагалось проектом), то одной Украины будет недостаточно, он должен будет экспортировать топливо. Поэтому, когда придет время открыть эту дискуссию, нужно будет решить, какие типы топлива вы хотите производить помимо нужд Украины. К слову, наш завод в Швеции загружен сейчас примерно на 65%-70%», - отметил Родерик.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о денонсации соглашения с Российской Федерацией о достройке двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

В то же время, в документе не уточняется, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.