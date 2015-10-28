Ривненская АЭС временно снизила мощность для подготовки к увеличению производства электроэнергии в отопительный период

Ривненская атомная электростанция с 28 октября временно (не более чем на 20 суток) снизила свою мощность для проведения мероприятий по подготовке к увеличению производства электроэнергии в отопительный период.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"С целью подготовки подключения воздушной линии электропередач 750 кВ "Ривненская АЭС - подстанция "Киевская" к открытому распределительному сооружению (ОРС) 750 кВ РАЭС с 28 октября 2015 года мощность РАЭС ограничена до 1800 МВт. Срок ограничения не будет превышать 20 суток", - сообщают в "Энергоатоме".

Согласно сообщению, в течение указанного периода будут проведены работы по реконструкции автоматики разгрузки станции от отключения линии (АРС ОЛ).

В пресс-службе напоминают, что до конца текущего года в Украине планируется завершить строительство линии электропередач 750 кВ "Ривненская АЭС - подстанция "Киевская" и подключение воздушной линии 750 кВ "Хмельницкая АЭС – ЧАЭС" к подстанции "Киевская", которое осуществляет госкомпания "Укрэнерго".

"Благодаря подключению Ривненской и Хмельницкой АЭС к подстанции "Киевская" в течение текущего отопительного сезона станции смогут работать всеми энергоблоками на полную мощность", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Суммарная установленная мощность Ривненской и Хмельницкой АЭС составляет 4835 МВт. В настоящее время ограничение мощности для этих станций из-за недостаточной пропускной способности линий электропередач составляет около 1000 МВт.

Также сообщается, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и "Укрэнерго" согласовали прогнозный баланс электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины на ноябрь 2015 года с учетом необходимости снижения нагрузки Ривненской АЭС с 2 550 МВт до 1800 МВт на срок до 20 суток.

"Согласно откорректированному балансу, объем производства электроэнергии украинскими АЭС составит в ноябре 7,510 миллиарда кВт-ч. Уменьшение мощности РАЭС не отразится на обеспечении электроэнергией конечных потребителей, поскольку на этот период будет организовано снабжение электроэнергии из других источников", - уточнили в "Энергоатоме".

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

"Энергоатом" завершает реконструкцию открытых распределительных сооружений 750 кВ Ривненской и Хмельницкой АЭС с целью подключения РАЭС к линии 750 кВ "РАЭС - подстанция "Киевская", а также перезавода линии "Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС" на подстанцию "Киевская". После введения в эксплуатацию линии "Ривненская АЭС - подстанция "Киевская", строительство которой осуществляется в рамках кредита ЕБРР, будет обеспечен переток мощностей Ривненской и Хмельницкой АЭС к дефицитному с точки зрения поставки электроэнергии Центральному региону, в который входят Киевская, Черкасская, Житомирская, Черниговская области и Киев.

Линия 750 кВ "РАЭС - ПС "Киевская" существенно улучшит работу объединенной энергетической системы Украины, обеспечит надежное электроснабжение потребителей и полное использование имеющихся мощностей Ривненской и Хмельницкой АЭС. Дополнительный ожидаемый годовой отпуск электроэнергии составит 1,053 миллиарда кВт-ч.