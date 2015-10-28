Газ для автомобилей с начала месяца подорожал на 25%

За литр LPG-топлива теперь придется уплатить более 10 гривень. Эксперты считают, что газ дорожает из-за повышения цен в Европе и срыва поставок из России, сообщает Сегодня.

В Украине все больше дорожает газ для заправки автомобилей (LPG). С начала октября он вырос в цене более чем на 25% - с 7,9 - 8 до 10 - 10,2 гривни/литр.

"Газ дорожает из-за повышения цен в Европе и срыва импортных поставок в Украину из России, - объясняет эксперт консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн. - После того как бензин, свыше 80% которого импортируется, из-за девальвации гривни вырос в цене вдвое, до 20 гривень/литр и более, владельцы частных автомобилей начали массово переоборудовать их на сжиженный газ. Так, если год назад примерно 20% продаж топлива на автозаправках приходилось на LPG, то сейчас это уже 26%. Это значит, что на каждые 10 литров бензина продается почти 6 литров газа. И эта тенденция продолжится, так как ездить на газе значительно дешевле".

В то же время, по словам Куюна, в октябре сократились уже законтрактованные поставки импортного газа (это более 60% рынка, или 500 тысяч тонн за 9 месяцев 2015 года), прежде всего из России, и рынок не успел переориентироваться на другие источники.

"Еще 40 - 50 копеек/литр в цене добавилось из-за роста курса доллара в октябре примерно на гривню. Но эксперт прогнозирует, что цены на газ уже остановились и стабилизируются на уровне 10 гривень/литр, после того как сегодняшний дефицит исчезнет", - говорится в сообщении.

Аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко уверен, что газотрейдеры спекулируют.

"Да, цены выросли и запасы уменьшились, но реальная цена сжиженного газа - не выше 9 гривень/литр", - отметил он.

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При этом, по его прогнозам, она и дальше будет расти, пока не достигнет 11 гривень/литр, поскольку спрос сохраняется, и снижение до 10 - 10,5 гривень возможно лишь в ноябре.