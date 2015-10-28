"Энергоатом" заплатит 684 тысяч компании BDO за аудит финансовой отчетности за 2015 год

Госкомпания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС в Украине, заплатит 684 тысяч гривень компании "БДО", входящей в BDO International, пятой в мире по объемам совокупной выручки международной сети независимых аудиторских и консультационных компаний, за услуги аудита финансовой отчетности за 2015 год.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома" на сайте "Государственные закупки".

Согласно сообщению, аудит должен быть выполнен до 20 апреля 2016 года.

Также в тендере принимала участие аудиторская компания "Бейкер Тилли Украина", которая оценила свои услуги "Энергоатому" в 3,6 миллиона гривень.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.