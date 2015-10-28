Цены на нефть пошли в рост на ожиданиях новостей из США

Цены на нефть в среду, 28 октября, выросли, после обвала накануне, почти на 3% на ожиданиях решений ФРС США и американских статданных.

Согласно данным Интерконтинентальной биржи, к концу торгов стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent выросла на 2,662% - до 48,09 доллара за баррель, на легкую нефть марки WTI - на 2,987%, до 44,53 доллара за баррель.

Читайте такжеВласти России готовятся к новым экономическим шокам из-за нефтиОчередное заседание ФРС США пройдет 27-28 октября. По мнению экспертов, Федрезерв сохранит базовую ставку на минимальной отметке, а ужесточение монетарной политики перенесут на 2016 год.

Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимума.