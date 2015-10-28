"Энергоатом" намерен сотрудничать с двумя бельгийскими компаниями в транспортировке ядерного топлива и повышении безопасности АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" намерена сотрудничать с бельгийскими компаниями Transnubel и Tractebel Engineering в вопросе транспортировки ядерного топлива в Украину, а также повышения безопасности отечественных атомных станций, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Согласно сообщению, "Энергоатом" 28 октября в Брюсселе (Королевство Бельгия) подписал ряд документов о сотрудничестве с компаниями Transnubel и Tractebel Engineering.

В сообщении отмечается, что в рамках переговоров между представителями "Энергоатома" и Transnubel обсуждалась возможность транспортировки на украинские АЭС свежего ядерного топлива со шведского завода японско-американско-казахской компании Westinghouse.

"Transnubel является одним из европейских лидеров в сфере перевозок радиоактивных материалов и предоставлении связанных с этим услуг. Процедуры и стандарты предоставления услуг Transnubel соответствуют нормам и требованиям ЕС, обеспечивая максимальный уровень безопасности при транспортировке радиоактивных материалов", - сообщают в "Энергоатоме".

Также сообщается, что протокол о намерениях по сотрудничеству с Tractebel Engineering предусматривает, в частности, участие бельгийской компании в выполнении мероприятий комплексной сводной программы повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС, которую реализует "Энергоатом". Также стороны заинтересованы в совместной работе по проекту повышения мощности энергоблоков типа ВВЭР-1000 украинских АЭС.

"Кроме того, Tractebel Engineering готова предоставить инженерно-техническую поддержку в ходе завершения строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС и принять участие в реализации других проектов нового строительства "Энергоатома", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что Tractebel Engineering является международной инженерно-консалтинговой компанией с более чем 125-летним опытом в области энергетики, водоснабжения и инфраструктурных проектов. Услуги компании охватывают весь жизненный цикл этих проектов, от технико-экономического обоснования до вывода из эксплуатации. Tractebel Engineering входит в состав группы компаний ENGIE Energy Services - европейского лидера по предоставлению инжиниринговых услуг в области энергетики.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.