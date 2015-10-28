"Укртрансгаз" ожидает увеличение объемов транзита российского газа в ЕС

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза» с ссылкой на главу компании Игоря Прокопива.

«Последние месяцы дают лучшие прогнозы. На сегодня уже есть 53 млрд куб. м, причем отставание от показателей прошлого года составляет всего 1%. К концу года мы ожидаем 65 млрд куб. м», - цитирует пресс-служба Прокопива.

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Как ранее сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год упал по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

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В январе 2015 года «Газпром» заявил о планах отказаться от транзита газа в ЕС через Украину