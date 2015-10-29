На мировых торгах в четверг, 29 октября, цены на нефть обвалились после резкого роста накануне.

По данным Интерконтинентальной биржи, стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent упала на 0,43% - до 48,84 доллара за баррель, на легкую нефть марки WTI - на 0,74%, до 45,60 доллара за баррель.

Читайте такжеВласти России готовятся к новым экономическим шокам из-за нефтиКоммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 октября, выросли на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 480 миллионов баррелей, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго страны. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Эксперты считают, что падение рынка нефти продолжится на фоне переизбытка предложения.