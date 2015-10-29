Украина завершает закупку оплаченного российского газа, дальнейший импорт зависит от цены – Коболев

Украина, следуя трехсторонним брюссельским договоренностям, 31 октября завершает закупку у российского «Газпрома» 2 млрд куб. м природного газа по цене 227 долл. за 1 тыс. кубометров, решение о продолжении импорта газа зависит от его цены. Об этом сказал журналистам в четверг, 29 октября, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы купили у них 2 млрд кубометров. Соответственно, умножив на 227 долл., мы получим сумму оплаты. Мы деньги проавансировали и закончим отбирать в субботу», - сказал Коболев.

Читайте также"Газпром" предложит Европе газ по минимальной за 11 лет цене - Bloomberg«Продолжение закупки газа у РФ будет зависеть от цены», - добавил он.

При этом глава «Нафтогаза» сообщил, что на сегодняшний день цена европейского газа ниже цены, установленной «Газпромом».

«Мы начали покупать газ на реверсе по более привлекательным ценам, чем российский газ. Это небольшие объемы, но они есть», - сказал Коболев.

Также он отметил, что с 1 ноября полного прекращения импорта российского газа не произойдет, но объемы будут значительно сокращены.

«Мы останемся с воскресенья в каком-то объеме, который будет меньше, чем эти 2 миллиарда. Мы брали рекордно со скоростью отбора 114 млн кубометров в сутки, а сейчас она упадет до какого-то уровня, который мы определим», - сказал Коболев.

«Мы будем балансировать между европейским и российским газом, чтобы оптимизировать портфель закупок», - добавил он.