Украина в 2016 году сможет полностью обойтись без российского газа – Коболев

Украина в 2016 году сможет обойтись без закупок российского газа, ограничившись импортом газ из Европы, сообщил на ежегодном форуме директоров «Дирижеры изменений» в Киеве председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Я думаю, что в 2016 году можно будет смело сказать, что мы сможем полностью обойтись без российского газа», - сказал он.

Читайте такжеУкраина завершает закупку оплаченного российского газа, дальнейший импорт зависит от цены – КоболевПо словам Коболева, отказ от импорта российского газа может произойти из-за увеличения закупок «голубого топлива» в ЕС и сокращения его потребления внутри Украины.