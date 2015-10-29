Украина в 2016 году сможет полностью обойтись без российского газа – Коболев
10:56, 29 октября 2015Энергетика
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Отказ от импорта российского газа может произойти из-за увеличения закупок «голубого топлива» в ЕС и сокращения его потребления внутри Украины.
Украина в 2016 г. сможет обойтись без российского газа – глава «Нафтогаза» / Фото УНИАН
Украина в 2016 году сможет обойтись без закупок российского газа, ограничившись импортом газ из Европы, сообщил на ежегодном форуме директоров «Дирижеры изменений» в Киеве председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Я думаю, что в 2016 году можно будет смело сказать, что мы сможем полностью обойтись без российского газа», - сказал он.
Читайте такжеУкраина завершает закупку оплаченного российского газа, дальнейший импорт зависит от цены – КоболевПо словам Коболева, отказ от импорта российского газа может произойти из-за увеличения закупок «голубого топлива» в ЕС и сокращения его потребления внутри Украины.
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