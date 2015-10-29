Коболев рассказал подробности переговоров со Всемирным банком о кредите на закупку газа

Украина рассчитывает до конца 2015 года получить 500 млн долл. кредита от Всемирного банка и использовать эти деньги на закупку природного газа.

Об этом на ежегодном форуме директоров «Дирижеры изменений» в Киеве сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Читайте такжеУкраина в 2016 году сможет полностью обойтись без российского газа – Коболев«Мы надеемся попытаться получить его (кредит – УНИАН) в этом году – к концу декабря», – сказал Коболев.

При этом он сообщил, что на текущей неделе «Нафтогаз» будет продолжать переговоры о кредите со Всемирным банком.

По словам Коболева, Украина хочет договориться с банком о возможности закупать газ за кредитные средства как с европейской, так и с российской стороны.

«Со Всемирным банком схема закупки газа пока не утверждена. Как раз это и является предметом переговоров на этой неделе. Мы пытаемся расширить способ использования денег для обеих границ, чтобы иметь максимальную гибкость», - отметил глава «Нафтогаза».

При этом он напомнил, что кредит на 300 млн долл. от Европейского банка реконструкции и развития Украина получила с условием закупки газа исключительно с европейской стороны.

Как сообщал УНИАН, в середине октября министр финансов Наталья Яресько сообщила, Европейский инвестиционный банк подписал соглашение о предоставлении гарантий для Всемирного банка, что дает возможность НАК «Нафтогаз Украины» получить 500 млн долл. кредита на закупку газа для прохождения отопительного сезона.