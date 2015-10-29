Тариф на электроэнергию для промышленности на ноябрь остался без изменений

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оставила без изменений розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий.

Согласно постановлению НКРЭКУ от 28 октября, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в ноябре составит 123,8 коп. за кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) - 152,08 коп. за кВт/ч.

Читайте такжеГлава Westinghouse рассказал, стоит ли Украине строить новые энергоблоки АЭСКак ранее сообщал УНИАН, НКРЭКУ с 1 сентября 2015 года повысила минимальный тариф на электроэнергию для населения на 24,6% - до 45,6 коп. за кВт/ч.