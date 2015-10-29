В "Нафтогазе" допускают снижение максимального тарифа на газ для населения в 2016 году

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает возможность снижения максимального тарифа на газ для населения в 2016 году при условии сохранения тенденции падения мировых цен на углеводороды и стабильного курса гривни.

Об этом он сказал журналистам 29 октября в Киеве.

"Из хороших новостей – мы видим падение цены на газ глобально. Газ становится менее дорогим товаром, так как верхняя планка цены, которая сейчас есть на рынке, привязана к рынку. То есть цена 7 188 гривень является не полностью рыночной ценой, но она за счет глобального падения цены на газ уже стала очень близкой к рыночной. И мы ожидаем, если продолжится тенденция падения, то эта верхняя планка в 7 188 гривень будет пересмотрена в нижнюю сторону", – сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что в 2016 году, в соответствии с планом плавного повышения тарифов на газ для населения, закрепленном в программе сотрудничества с МВФ, рост цен на газ для населения может продолжиться, но сдерживающим фактором может послужить стабильность курса гривни и падение цен на мировых рынках.

"При условии, что эти два фактора будут иметь место, мы ожидаем, что в следующем году это (снижение тарифа – УНИАН) может произойти", – сказал Коболев.

При этом он добавил, что МВФ не будет против снижения максимальной цены на газ для населения, если это будет обосновано реальными рыночными процессами.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) в рамках выполнения условий меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 гривень за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 кубометров газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 гривень за тысячу кубометров независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля был повышен тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 гривни за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

По словам главы Минэнергоугля, повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования ключевого кредитора Украины – Международный валютный фонд.