Тендер поставщиков газа в Украину за деньги ЕС состоится в течение двух-трех недель

Тендер по отбору поставщиков природного газа в Украину в рамках 300 миллионов долларов кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) пройдет в течение двух-трех недель, сказал журналистам глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы сможем использовать средства только после того, как тендер завершится. Он должен пройти в ближайшие две – максимум три недели", - сказал Коболев.

По его словам, условия тендера предполагают, что газ за деньги ЕБРР может быть приобретен исключительно на западной границе Украины.

При этом Коболев допустил, что российский "Газпром" может захотеть продать Украине газ на западной границе в рамках этого тендера.

"Сделают они это, или нет - я не знаю. Они могут прийти на тендер и попытаться принять в нем участие", - сказал глава "Нафтогаза".

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Как ранее сообщал УНИАН, 23 октября 2015 года в Берлине Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины подписали кредитное и гарантийное соглашения о предоставлении нашей стране кредита на 300 миллионов долларов на закупку газа у европейских поставщиков.

Как сообщили в представительстве ЕБРР в Украине, соглашение было подписано на основании решения Совета директоров ЕБРР о выделении кредита, а также после согласования сторонами реформы ключевого энергохолдинга страны НАК "Нафтогаз Украины".