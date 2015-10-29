Украина ведет переговоры с Туркменистаном о поставках нефти и газа

Украина ведет переговоры с Туркменистаном по поставкам нефти и изучает оптимальные пути транспортировки газа в страну, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

"Для нас важны поставки туркменского газа, единственное – нам нужно найти рациональный путь для поставок. Но сейчас основные переговоры идут по поставкам туркменской нефти", – цитирует Зубко пресс-служба.

По словам вице-премьера, у сторон есть понимание того, каким образом возможно осуществлять поставки нефти.

"Мы понимаем, каким образом – паромными переправами есть возможность поставлять именно в Украину и нефть, и нефтепродукты для того, чтобы диверсифицировать их поставки в Украину", – сказал Зубко.

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Как сообщалось, по словам президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, его страна готова увеличить поставки продукции топливно-энергетического комплекса в Украину.

Справка УНИАН. Сегодня президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Туркменистане. Главная тема переговоров с президентом Туркменистана Бердымухамедовым – активизация межгосударственного политического диалога на высшем уровне, углубление взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, аграрной, энергетической, финансовой, научно-технической, культурно-гуманитарной и туристической сферах.