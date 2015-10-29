Туркменистан заявил о готовности поставлять в Украину нефть и газ

Туркменистан готов к увеличению поставок в Украину продукции топливно-энергетического комплекса, осуществлению совместных кооперационных проектов в этой сфере, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов после переговоров в Ашхабаде с президентом Украины Петром Порошенко, передает TDH.

"Мы готовы к увеличению поставок в Украину продукции отечественного топливно-энергетического комплекса, осуществлению совместных кооперационных проектов в этой сфере", - сказал глава Туркменского государства.

В числе важных направлений партнерства президент Туркменистана назвал топливно-энергетическую сферу.

Говоря о торгово-экономических двусторонних связях, Бердымухамедов также отметил многолетнее сотрудничество с украинскими компаниями, которые работают в стране на строительстве объектов городской и транспортной инфраструктуры, в других отраслях экономики.

Читайте такжеУкраина ведет переговоры с Туркменистаном о поставках нефти и газаНа сегодняшний день в Туркменистане зарегистрированы 29 предприятий с участием украинского капитала, реализовано и осуществляется более 80 инвестиционных проектов на общую сумму почти в 3,5 миллиарда долларов.

Еще одно стратегическое направление взаимодействия - транспортный сектор.

В настоящее время Туркменистан совместно с партнерами создает разветвленную сеть транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по направлениям Восток-Запад и Север-Юг. В перспективе она будет включать в себя транзитные трансконтинентальные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Средиземноморья, Балтии. Это открывает оптимальный путь на европейские и ближневосточные рынки. Украина, обладающая мощной портовой инфраструктурой и выгодным географическим расположением, может сыграть важную роль в осуществлении этих планов, отметил президент Туркменистана. Он выразил убежденность, что в контексте сотрудничества государств Каспийского и Черноморского регионов для Туркменистана и Украины открываются огромные возможности взаимодействия, предложив в этой связи подумать о совместной выработке предложений по развитию транспортной инфраструктуры для обсуждения в специализированных международных структурах, в частности, в Европейской Экономической комиссии ООН.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра Геннадия Зубко заявила, что Украина ведет переговоры с Туркменистаном по поставкам нефти и изучает оптимальные пути транспортировки газа в страну.