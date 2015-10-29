"Нафтогаз" перечислил "Газпрому" еще $64 миллиона предоплаты

НАК "Нафтогаз Украины" перечислил "Газпрому" еще 64 миллиона долларов в качестве предоплаты за поставку газа.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

В российской компании не сообщили никаких дополнительных деталей.

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Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, Украина 31 октября завершает закупку у российского "Газпрома" 2 миллиардов кубометров природного газа по цене 227 долларов за 1 тысячу кубометров, решение о продолжении импорта газа зависит от его цены.