"Нафтогаз" перечислил "Газпрому" еще $64 миллиона предоплаты
15:34, 29 октября 2015Энергетика
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В российской компании не сообщили никаких дополнительных деталей.
Украина перечислила "Газпрому " еще 64 млн долларов предоплаты за газ / eer.ru
НАК "Нафтогаз Украины" перечислил "Газпрому" еще 64 миллиона долларов в качестве предоплаты за поставку газа.
Об этом говорится в сообщении "Газпрома".
В российской компании не сообщили никаких дополнительных деталей.
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Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, Украина 31 октября завершает закупку у российского "Газпрома" 2 миллиардов кубометров природного газа по цене 227 долларов за 1 тысячу кубометров, решение о продолжении импорта газа зависит от его цены.
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