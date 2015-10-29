Глава "Энергоатома" обсудил с генсеком Энергетической Хартии кооперацию украинских и европейских предприятий ядерно-энергетического сектора

Президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский обсудил с генеральным секретарем Энергетической Хартии Урбаном Руснаком вопросы развития атомной энергетики Украины и углубление кооперации между украинскими и европейскими предприятиями ядерно-энергетического сектора.

Как сообщили в пресс-службе "Энергоатома", встреча Недашковского и Руснака состоялась 27 октября в Брюсселе.

"В ходе встречи Руснак отметил важную роль "Энергоатома" в обеспечении энергобезопасности Украины и пригласил компанию к участию в рабочей группе по промышленности при Энергетической Хартии", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Энергоатом" ‒ первый оператор АЭС, приглашенный к участию в рабочей группе по промышленности Энергетической Хартии.

"Приглашение в группу по промышленности Энергетической Хартии позволит "Энергоатому" выйти на новый уровень отношений с нашими европейскими партнерами и упростит привлечение украинских компаний атомно-промышленного комплекса к участию в международных проектах", - приводит слова Недашковского пресс-служба компании.

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Справка УНИАН. Договор к Европейской Энергетической Хартии и Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам были подписаны в декабре 1994 года и вступили в силу в апреле 1998 года. Украина ратифицировала Договор в 1998 году. Главной задачей Хартии было объединение секторов энергетики Восточной и Западной Европы, а также содействие развитию открытого и конкурентного рынка энергетических материалов и продуктов.

В 2015 году Украина присоединилась к заключительному документу Международной конференции (Гаага II) по Энергетической Хартии, который стал продолжением Договора к Европейской Энергетической Хартии. Последний требовал глубокой модернизации в связи с изменением общей ситуации в мировой энергетике и необходимости расширения географии его действия. Теперь главной задачей почти для 70 стран-подписантов Хартии является обеспечение энергетической безопасности и устойчивого, прогнозируемого развития с целью удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы в мире.