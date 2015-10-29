В "Нафтогазе" заявляют, что провал реформирования компании приведет к дефолту по кредиту ЕБРР

Провал реализации плана реформирования корпоративного управления Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" может привести к дефолту по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 300 миллионов долларов.

Об этом заявил журналистам директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Это может привести к дефолту по кредиту ЕБРР - нарушению кредитного соглашения", - сказал Витренко.

При этом он сообщил, что рассчитывает на полную имплементацию плана реформирования корпоративного управления "Нафтогазом", поскольку от украинских властей, в том числе президента, есть поддержка для проведения этой реформы.

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Как сообщал УНИАН, 16 октября Кабинет министров Украины на своем заседании с участием представителей международных финансовых организаций принял план корпоративного управления "Нафтогазом Украины". При этом министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демшишин неоднократно выступал с критикой этого плана.

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Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.