Более 40% газораспределительных сетей находятся в спорной форме собственности

Более 40% газораспределительных сетей в Украине находятся в спорной форме собственности, заявил в ходе круглого стола заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Диденко.

"На сегодняшний день собственностей на газораспределительные сети несколько: государственная, муниципальная, частная, смешанная и неопределенная или спорная. Огромная разница между 1999 годом и на сегодня состоит в том, что спорных газораспределительных сетей в 2000 году было не более 5%, в 2008-2009 годах их было не более 25%, а сегодня их минимум 40%", - сказал Диденко.

При этом он напомнил, что в 2012 году украинские власти незаконно приняли решение о бесплатной передаче всех государственных сетей на учетный баланс негосударственным организациям.

"Когда в 2012 году принималось это решение, остаточная стоимость этих сетей составляла 9,5 миллиарда гривень по тому курсу… На сегодняшний день, по-моему, уже балансовая стоимость остаточная этих самых сетей - 7,6 миллиарда гривень по сегодняшнему курсу НБУ", - подчеркнул замминистра.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года дочерняя компания Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" - "Газ Украины" подала иск в Административный суд Киева к Кабинету министров с требованием отменить постановление №770 от 2012 года, в котором, по мнению компании, "абсолютно неправомерно облгазам были переданы в бесплатное оперативное управление сети, в которые облгазы не вложили ничего".

30 сентября Кабинет министров вернул в собственность "Нафтогаза" распределительные сети областных газораспределяющих компаний, большая часть которых контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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Справка УНИАН. Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа, по данным СМИ, контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.