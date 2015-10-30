Нефть дешевеет на статистике из США

На мировых торгах в пятницу, 30 октября, цены на нефть продолжают снижаться.

По данным Интерконтинентальной биржи, фьючерсы на Brent подешевели на 0,37%, до $48,59 за баррель, а фьючерсы на WTI - на 0,54%, до $45,81.

Читайте такжеТуркменистан заявил о готовности поставлять в Украину нефть и газНа рынок оказывают давление статданные из США - ВВП страны в третьем квартале вырос на 1,5 процента против роста на 3,9 процента во втором квартале. Показатель ниже прогноза аналитиков.

Эксперты уверены, что стоимость топлива продолжит падение на фоне переизбытка предложения.