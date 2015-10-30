"Энергоатом" с начала года получил 1,3 миллиарда прибыли

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в январе-сентябре 2015 года получил чистую прибыль 1,301 миллиарда гривень, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 3,806 миллиарда гривень.

Об этом предприятие сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход "Энергоатома" от реализации продукции в январе-сентябре 2015 года увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2014 года до 23,494 миллиарда гривень с 16,553 миллиарда гривень.

Валовая прибыль "Энергоатома" за отчетный период текущего года увеличилась по сравнению с январем-сентябрем 2014 года до 5,5 миллиарда гривень с 0,269 миллиарда гривень.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

"Энергоатом" в первом полугодии 2015 года получил чистую прибыль 2,262 миллиарда гривень, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 3,054 миллиарда гривень.