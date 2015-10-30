Суд удовлетворил иск "Энергоатома" к Национальному экологическому центру об опровержении недостоверной информации о компании

Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил исковое заявление Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" к общественной организации Национальный экологический центр Украины (НЭЦУ) о защите деловой репутации и обязал опровергнуть недостоверную информацию, размещенную НЭЦУ на сайте в пресс-релизе от 15 мая 2015 года, говорится в сообщении компании.

"Суд согласился с доводами представителей "Энергоатома" и Госатомрегулирования и признал недостоверной информацию, изложенную в пресс-релизе НЭЦУ", - сказали в госкомпании.

Согласно сообщению, соответствующее решение Хозсуд Киева объявил 29 октября в присутствии представителей "Энергоатома", Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ) и НЭЦУ.

В "Энергоатоме" напомнили, что экологи распространили информацию под заголовком "Из-за неудовлетворительного уровня безопасности на Южно-Украинской АЭС остановили работу энергоблока № 2". При этом в сообщении НЭЦУ было сказано, что ГИЯРУ не продлила лицензию для энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС из-за несоответствия требованиям ядерной безопасности, ссылаясь на постановление коллегии Госатомрегулирования от 30 апреля 2015 года. Кроме того, экологи сделали вывод, что в Украине работу энергоблоков продлевают сверх проектного срока, не выполнив все необходимые меры повышения безопасности и без достаточных на то оснований, приводя в пример продление эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС в 2013 году.

"Также суд обязал ответчика с момента вступления решения в законную силу опубликовать на своем официальном сайте опровержение вышеуказанной недостоверной информации", - подчеркнули в госокмпании.

В сообщении отмечается, что ранее "Энергоатом" подал в суд против НЭЦУ после нескольких месяцев безрезультатных попыток донести активистам этой неправительственной организации (НПО) необходимость опровержения недостоверной информации на ее сайте.

"Заметим, что НЭЦУ в полном объеме обладал объективной информацией: представитель этой НПО Татьяна Вербицкая, будучи председателем общественного совета при ГИЯРУ, является членом коллегии Госатомрегулирования без права голоса и присутствовала на заседании коллегии от 30 апреля 2015 года, и знает, что на заседании коллегии не рассматривался вопрос о предоставлении разрешения/лицензии на продление работы энергоблока №2 ЮУАЭС, а рассматривался только текущий "состояние выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС", - уточнили в "Энергоатоме".

При этом в компании напомнили, что на заседании присутствовали и другие экологи.

"Кроме нее на заседании присутствовали еще несколько членов НЭЦУ, включая исполнительного директора НЭЦУ Юрия Урбанского, а также представители европейских "зеленых" НПО. Тем не менее, в своем пресс-релизе от 15 мая 2015 НЭЦУ утверждало, что ГИЯРУ не продлила лицензию для энергоблока № 2 ЮУАЭС", - сообщили в "Энергоатоме".

Также сообщается, что в распоряжение НЭЦУ по их запросу были предоставлены все документы, на основании которых принималось решение о продлении эксплуатации энергоблока № 1 ЮУАЭС (в частности, такие основополагающие документы, как отчет о периодической переоценке безопасности энергоблока, заключение государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности по материалам отчета о периодической переоценке безопасности энергоблока). В госкомпании отмечают, что указанные документы подтверждают безопасность продления эксплуатации энергоблока № 1 ЮУАЭС, а также обоснованность и законность соответствующего решения Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины.

"Акцентируем внимание, что за время нынешнего руководства НАЭК "Энергоатом" не было ни одного судебного иска против НПО или СМИ. Но "Энергоатом" был вынужден нарушить собственные принципы и обратиться в судебные органы за помощью, поскольку осознавал последствия такой дезинформации для имиджа Украины и авторитета атомной отрасли, которая сегодня обеспечивает около 60% потребностей страны в электроэнергии и является гарантом энергетической безопасности", - резюмировали в госкомпании.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.