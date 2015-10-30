"Энергоатом" возьмет у "Укрэксимбанка" кредит на $52,5 миллиона для погашения задолженности перед ТВЭЛ за ядерное топливо

Госпредприятие "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС в Украине, возьмет кредит у "Укрэксимбанка" на 52,5 миллиона долларов для погашения задолженности перед российской компанией "ТВЭЛ" за поставки ядерного топлива.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома" на сайте "Государственные закупки".

Отмечается, что часть средств пойдет на погашение прежнего кредита "Энергоатома" перед "Укрэксимбанком", действие которого истекло в сентябре 2015 года.

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Как отметили УНИАН в пресс-службе "Энергоатома", необходимость привлечения заемных средств связана с недостаточным учетом в тарифе на отпуск электроэнергии АЭС валютной составляющей.

Согласно условиям тендера, кредитное соглашение "Энергоатома" с банком будет подписано в ноябре 2015 года.

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Справка УНИАН. В Украине действует 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками. Функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны, возложены на госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине.

По данным Государственной фискальной службы Украины, ежегодный импорт ядерного топлива составляет более 500 миллионов долларов.

В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в текущем году более 90% топлива поставлялось из России.