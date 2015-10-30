Цена нефти пошла в рост: стоимость Brent поднялась выше $49 за баррель

На мировых торгах в пятницу, 30 октября, цены на нефть к концу торгов пошли вверх, корректируясь после продолжительного падения.

Так, по данным Интерконтинентальной биржи, стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,5% - до 49,05 доллара за баррель, на нефть марки WTI - на 0,3%, до 45,91 доллара за баррель.

Читайте такжеТуркменистан заявил о готовности поставлять в Украину нефть и газКак сообщал УНИАН, с начала торгов в пятницу фьючерсы на Brent подешевели на 0,37%, до $48,59 за баррель, а фьючерсы на WTI - на 0,54%, до $45,81.

На рынок оказали давление статданные из США - ВВП страны в третьем квартале вырос на 1,5 процента против роста на 3,9 процента во втором квартале. Показатель ниже прогноза аналитиков.