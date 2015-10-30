Украина начала сокращать запасы угля на складах ТЭС

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций за 29 октября сократились на 7,5 тысячи тонн - до 2,192 миллиона тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, запасы антрацитовых углей, которые в Украине в дефиците, сократились на 4,2 тысячи тонн.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких месяцев Украина увеличивала запасы угля для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.

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Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, до конца 2015 года Украина планирует импортировать не менее 1 миллиона тонн угля из РФ и дальнего зарубежья.

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Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика.