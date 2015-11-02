Украина начала отбор газа из хранилищ

Украина, накопив минимальный объем газа для прохождения отопительного периода и гарантии бесперебойного транзита российских углеводородов в Евросоюз, с 30 октября начала отбор газа из своих подземных хранилищ.

Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, по состоянию на 29 октября в ПХГ Украины было накоплено 17,064 миллиарда кубометров газа, после чего на следующий день было отобрано 5,47 миллиона кубометров, закачано всего – 0,34 миллиона кубометров. 31 октября закачка газа в хранилища прекратилась, отобрано – 4,78 миллиона кубометров.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, чтобы завершить отопительный сезон успешно, Украине необходимо импортировать еще порядка 5 миллиардов кубометров газа.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина 31 октября завершает закупку у российского "Газпрома" 2 миллиарда кубометров природного газа по цене 227 долларов за 1 тысячу кубометров, а решение о продолжении импорта газа будет зависеть от его цены.