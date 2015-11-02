"Укрэнерго" с начала года увеличила доход до 3,5 миллиарда

Доход Национальной энергетической компании "Укрэнерго" от передачи электроэнергии в январе-сентябре 2015 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 48% – до 3,47 миллиарда гривень, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии по магистральным сетям за январь-сентябрь 2015 года сократились на 6% – до 89,576 миллиарда кВт-ч.

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии за отчетный период увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2014 года на 57,3% – до 3,853 копейки за кВт-ч.

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Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

Доход "Укрэнерго" от передачи электроэнергии в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом на 7,3% – до 3,080 миллиарда гривень.