Запорожская АЭС отключила от сети энергоблок №1 для устранения дефекта оборудования

Запорожская атомная электростанция 2 ноября отключила от энергосети страны блок №1 для устранения дефекта оборудования в турбинном отделении, говорится в сообщении станции.

"2 ноября 2015 года в 10:46 энергоблок №1 отключен от сети для устранения дефекта импульсной трубки на трубопроводе питательной воды (турбинное отделение)", - сообщают на станции.

В то же время сообщается, что по состоянию на 2 ноября на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 4 780 МВт.

"Радиационный фон в районе расположения атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и на 2 ноября 2015 года составляет 8-12 мкР/час", - подчеркнули на станции.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.