Запасы угля на складах украинских ТЭС снизились до 2,1 миллиона тонн

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 26 октября по 2 ноября снизились на 2,4% - до 2,141 миллиона тонн с 2,194 миллиона тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, из общего объема топлива 1,064 миллиона тонн приходится на антрацитовые угли, которые в Украине в дефиците. Их запасы за указанный период снизились на 5,8%.

При этом 361 тысяча тонн антрацитовых углей находятся на Луганской ТЭС, которая работает отдельно от украинской энергосистемы.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец сентября запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляли 1,8 миллиона тонн, в то время как для успешного прохождения отопительного сезона требуется 3,2 миллиона тонн, а газа – 15,517 миллиарда кубометров из необходимых 19 миллиардов кубометров.

При этом, поставки южноафриканского угля для нужд тепловых электростанций Украины, которые испытывают острый дефицит данного вида топлива из-за военных действий на Донбассе, ожидаются в конце ноября 2015 года.

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Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика.