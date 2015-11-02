"Энергоатом" намерен привлечь 11,6 миллиона евро кредита на закупку оборудования для Запорожской АЭС

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", оператор всех действующих атомных станций Украины, объявило тендерные торги на открытие кредитной линии на сумму 11,574 миллиона евро для закупки оборудования для энергоблока №6 Запорожской АЭС.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте "Государственные закупки".

Согласно сообщению, кредитные средства планируется привлечь на срок до 6 лет с даты заключения договора.

Конечный срок подачи заявок на участие в тендере и раскрытия предложений – 14 декабря 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" привлечет кредит у "Укрэксимбанка" на 52,5 миллиона долларов для погашения задолженности перед российской компанией "ТВЭЛ" за поставки ядерного топлива.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.