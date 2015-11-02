Украина снова возобновила закупку электроэнергии из России

Украина, после приостановки импорта электроэнергии из России более чем на месяц, с 1 ноября возобновила ее закупку у РФ, сообщает госкомпания "Укрэнерго".

"Объем импорта электроэнергии на максимум нагрузки 18:00 (1 ноября – УНИАН) составил 278 МВт (плановая величина 400 МВт)", - сказано в сообщении.

По информации госкомпании, последний раз Украина импортировала электроэнергию из России в объеме 530 МВт 27 сентября.

При этом в сообщении отмечается, что 1 ноября графики ограничения и аварийных отключений потребителей оператором объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" не применялись.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина планирует продлить контракт на импорт электроэнергии из России, уточнив, что действие текущего контракта заканчивается 31 декабря 2015 года.

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Справка УНИАН. Украина начала импорт электроэнергии из России в связи с дефицитом собственного ресурса, однако закупка осуществляется с определенными перерывами. В частности, в июне-июле закупка электроэнергии в РФ не осуществлялась. В начале августа импорт электроэнергии из России возобновился, но к концу месяца вновь был приостановлен. Затем 7 сентября Украина возобновила импорт, но лишь в объеме не более 100 млн кВт/год, что оказалось втрое меньше августовского импорта.