Транзит российского газа в страны ЕС через Украину увеличился до 6,2 миллиарда кубометров

Транзит российского газа в Европейский Союз через территорию Украины в октябре 2015 года увеличился по сравнению с октябрем 2014 года на 58,3% - до 6,2 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Укртрансгаза".

По данным госкомпании, с начала года для европейских потребителей через украинские газопроводы транспортировано 54,6 миллиарда кубометров российского газа, что на 0,7% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

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Как ранее сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" по итогам 2015 года ожидает увеличение объемов транзита российского газа в ЕС через территорию Украины по сравнению с 2014 годом на 9,4%, - до 65 миллиардов кубометров.