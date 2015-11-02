Доля "Газпрома" в поставках газа в Украину сократилась до 39%

Украина в январе-октябре 2015 года закупила в ЕС 61% от всего необходимого ей импортного газа, на долю "Газпрома" пришлось всего 39%, говорится в сообщении "Укртрансгаза".

По данным госкомпании, за 10 месяцев 2015 года Украина импортировала 14,8 миллиарда кубометров.

В то же время в "Укртрансгазе" отметили, что в октябре доля российского газа в импорте достигла свыше 80% (1,989 миллиарда кубометров из 2,4 миллиарда кубометров).

"Из стран Европейского Союза поступило 0,44 миллиарда кубометров "голубого топлива", или 17% от общего объема импортируемого газа в октябре. В частности, по словацкому коридору поступило 0,39 миллиарда кубометров", - говорится в сообщении компании.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, чтобы завершить отопительный сезон успешно, Украине необходимо импортировать еще порядка 5 миллиардов кубометров газа.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина 31 октября завершает закупку у российского "Газпрома" 2 миллиарда кубометров природного газа по цене 227 долларов за 1 тысячу кубометров, а решение о продолжении импорта газа будет зависеть от его цены.

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