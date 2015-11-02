МВД расследует хищение 50 миллионов долларов при закупках для "Черноморнефтегаза"

Об этом говорится в определении Печерского суда Киева о предоставлении следователям МВД доступа к документам НАК «Нафтогаз Украины».

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«Главным следственным управлением МВД Украины осуществляется досудебное расследование … по факту завладения государственными средствами в особо крупных размерах при закупке «Черноморнефтегазом» буксиров для транспортировки буровых вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря», - говорится в судебных материалах.

Как отмечается в документе, досудебное расследование установило, что должностные лица «Черноморнефтегаза» при проведении закупки двух буксиров «Мыс Тарханкут» (Petra Majestic) и «Федор Урюпин» (Petra Admiral) завладели государственными средствами, завысив действительную стоимость судов на 50 млн долл.

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Согласно материалам следствия, к проведению закупок были привлечены два посредника – компания Sea dynasty ltd (г. Одесса) и британская Verylux Company LLP (г. Кардиф), на счета которых были перечислены государственные средства «Черноморнефтегаза» в сумме около 120 млн. долларов США.

«Ориентировочная сумма завышения стоимости двух буксиров составляет 50 млн. долларов США», - говорится в документе.

Соответствующие финансовые операции, по данным следствия, осуществлены в период с 1 февраля 2011 года по 31 марта 2011 года, и заключались в переводе средств от НАК «Нафтогаз Украины» на счет своего дочернего предприятия «Черноморнефтегаз» с последующим переводом указанных денежных средств на счет компании Verylux Company LLP, которая в свою очередь закупила вышеуказанные буксиры у Sea dynasty ltd.

Справка УНИАН.«Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

19 марта 2014 года буровые установки «Черноморнефтегаза» в Крыму были захвачены вооруженными людьми.

Министерство юстиции Украины готовит иск к Российской Федерации по активам крупного газодобытчика на шельфе Черного моря - компании «Черноморнефтегаз».