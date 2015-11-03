Украина до конца года не будет закачивать газ в хранилища – Коболев

Украина до конца года не планирует закачивать газ в подземные хранилища, а накопленных 17 миллиардов кубометров топлива хватит для прохождения отопительного сезона.

Об этом заявил журналистам глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"До конца года мы не планируем больше закачивать газ в хранилища", - сказал он.

По словам Коболева, на сегодняшний день в ПХГ есть свыше 17 миллиардов кубометров газа, что на 1 миллиард превышает запасы прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, Украина, накопив минимальный объем газа для прохождения отопительного периода и гарантирования бесперебойного транзита российских углеводородов в Евросоюз, с 30 октября начала отбор газа из своих подземных хранилищ.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, чтобы завершить отопительный сезон успешно, Украине необходимо импортировать еще порядка 5 миллиардов кубометров газа.