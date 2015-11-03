Нафтогаз готов покупать газ у Газпрома - но только после интересных предложений

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ждет от российского газового монополиста "Газпрома" предложений по стоимости топлива, которое может быть закуплено в России в первом квартале 2016 года, сообщил журналистам глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Механизм соглашений, подписанных с "Газпромом" в этом году, таков, что он позволяет ничего не подписывать для первого квартала следующего года. Вопрос ценового предложения, которое нам сделает российская сторона, – это вопрос отдельных переговоров. Мы ожидаем и надеемся на то, что наши российские продавцы газа будут рациональными и предложат нам конкурентную цену, – сказал Коболев. – Если этого предложения не последует, это будет означать, что мы весь газ будем покупать в Европе".

При этом глава "Нафтогаза" подчеркнул, что цена на европейский газ будет снижаться и до конца текущего года, и в 2016 году.

"Мы ожидаем достаточно серьезное снижение цены газа в Европе со второго квартала 2016 года", – отметил Коболев.

При этом глава "Нафтогаза" отметил, что цена на российский газ в 227 долларов за 1 тысячу кубометров будет действовать до конца 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, Украина в 2016 году сможет обойтись без закупок российского газа, ограничившись импортом из Европы.

Украина, следуя трехсторонним брюссельским договоренностям, 31 октября завершила закупку у российского "Газпрома" 2 миллиарда кубометров природного газа по цене 227 долларов за 1 тысячу кубометров.

С 1 ноября импорт российского газа был сокращен в три раза, при этом "Нафтогаз" перечислил "Газпрому" 64 миллиона долларов предоплаты для продолжения закупок газа.