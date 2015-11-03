"Энергоатом" готов делиться с европейскими компаниями опытом использования топлива разных поставщиков на украинских АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" готова делиться с европейскими компаниями опытом использования топлива разных поставщиков в реакторах ВВЭР, которые работают на украинских АЭС.

Как сообщает пресс-служба компании, об этом президент "Энергоатома" Юрий Недашковский сказал на брифинге в Брюссельском пресс-клубе 29 октября.

"Мы подписали контракт с компанией Westinghouse о расширении поставок ядерного топлива на украинские атомные электростанции. И сегодня мы единственная компания в мире, эксплуатирующая реакторы ВВЭР, которая имеет два источника поставок ядерного топлива. Мы охотно поделимся своим опытом с европейскими компаниями, которые эксплуатируют реакторы ВВЭР", - сказал Недашковский, которого цитирует пресс-служба.

Он рассказал, что благодаря диверсификации поставщиков ядерного топлива в Украину его поставляют две компании – американско-японская компания Westinghouse и российская "ТВЭЛ". При этом Недашковский выразил мнение, что компаниям из Восточной Европы, которые эксплуатируют реакторы ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, придется также в перспективе пройти этот путь.

"Топливо производства РФ используется в Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии, Финляндии и других странах. Им тот путь по лицензированию топлива второго производителя, который прошла Украина, еще предстоит пройти. А этот путь - трудный, мы начали его еще в 2000 году. Это был путь через тернии к звездам", - подчеркнул президент "Энергоатома".

В то же время он рассказал, что в настоящее время модернизированное топливо производства Westinghouse используется только на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС, но со следующего года компания планирует расширять использование этого топлива.

"Для этого нужно, чтобы модернизированное ядерное топливо доработало на третьем энергоблоке ЮУАЭС до февраля следующего года, и после этого мы должны выполнить ряд его обследований и тестовых испытаний. Только после этого наш регулирующий орган сможет дать нам разрешение на расширение эксплуатации этого топлива", - добавил Недашковский.

Как ранее сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в текущем году почти все топливо поставлялось из России.

"Энергоатом" намерен заплатить Харьковскому физико-техническому институту 16,85 миллиона гривень за услуги по научно-техническому сопровождению расширения эксплуатации американского ядерного топлива компании Westinghouse на энергоблоках Запорожской АЭС.

Как рассказал в интервью УНИАН генеральный директор Westinghouse Дэнни Родерик, компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

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Сотрудничество государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году. "Энергоатом" развивает сотрудничество с Westinghouse с целью диверсификации поставок ядерного топлива для украинских АЭС.