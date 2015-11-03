"Энергоатом" имеет договоренность с британским банком Barclays о финансировании достройки двух блоков Хмельницкой АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" имеет договоренность с британским банком Barclays о финансировании достройки третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Как сообщает пресс-служба компании, об этом президент "Энергоатома" Юрий Недашковский сказал на брифинге в Брюссельском пресс-клубе 29 октября.

"У нас есть договоренность со всемирно известным банком Barclays, мы получим средства на достройку двух блоков на ХАЭС", - сказал Недашковский.

По его словам, достройка двух блоков станции будет проходить при реализации проекта "Энергетический мост "Украина-Евросоюз", который предполагает производство электроэнергии с одного энергоблока Хмельницкой АЭС исключительно в направлении Европы.

"В результате будем иметь такую арифметику - минус 1 (ориентирован на Европу), дает плюс 2 (энергоблока для Украины). То есть, один проект содержит сразу три направления. Первый - технический экспорт электроэнергии, второй - финансовые инструменты, третий - создание новых энергогенерирующих мощностей", - отметил президент компании.

Он рассказал, что эти аспекты концептуально изложены в соответствующем распоряжении Кабмина, которым утвержден этот проект.

Недашковский напомнил, что "Энергоатом" планирует реализовать проект совместно с польской компанией Polenergia.

"Я вспоминал о польской компании Polenergia - именно она будет заниматься этими вопросами. Такой долгосрочный контракт на поставку электроэнергии станет финансовым инструментом для достройки еще двух ядерных энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Таким образом, step-by-step будут расширяться поставки электроэнергии из Украины в Европу", - сказал Недашковский.

При этом он сообщил, что реализация проекта экспорта электроэнергии возможна к 2020 году.

"Конечно, технически экспорт начнет действовать не сейчас, в то время, когда Украина испытывает дефицит электроэнергии. Этот проект имеет срок реализации 3-4 года", - сказал глава "Энергоатома".

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Как сообщал УНИАН, согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

В то же время, в документе не уточняется, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания "Атомстройэкспорт", подразделение компании "Росатом". В конкурсе, кроме "Атомстройэкспорта", принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Глава "Энергоатома" Юрий Недашковский в конце 2014 года заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. В середине сентября 2015 года Верховная Рада денонсировала данное соглашение. Ожидается, что заменить "Росатом" в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda. "Энергоатом" намерен использовать не менее 70% украинского оборудования при достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

На сегодняшний день готовность энергоблока №3 составляет 75%, а блока №4 – 25%.