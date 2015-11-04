Цена нефти Brent снова превысила $50 за баррель

На открытии торгов мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Газета.ru.

В частности, на Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 3,42%, до $50,44 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на 3,69%, до $47,84 за баррель.

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Как сообщал УНИАН, 22 октября цены на нефть начали рост после достижения трехнедельного минимума на фоне снижения курса доллара.

Между тем, аналитики прогнозируют сохранение тенденции к снижению цен.