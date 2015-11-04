Ривненская АЭС отключила от энергосети блок №3 на ремонт, Запорожская АЭС ввела в работу блок №1

Ривненская атомная электростанция 4 ноября отключила от энергосети блок №3 для проведения текущего ремонта, говорится в сообщении "Энергоатома".

"Во время ремонта будут проведены работы по устранению межконтурной неплотности парогенератора. Ориентировочный срок ремонта ‒ 9 суток", - говорится в сообщении компании.

Как отметили в "Энергоатоме", по состоянию на 8:00 4 ноября в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 800 МВт.

"Действует диспетчерское ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - добавили в компании.

Также в "Энергоатоме" сообщили, что 3 ноября в 21:22 после устранения неисправности энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосети.

По состоянию на 4 ноября на Запорожской АЭС в работе находятся 6 энергоблоков.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 5 300 МВт", - отметили в "Энергоатоме".

По состоянию на 4 ноября в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС – 179-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС – 28-е сутки среднего планового ремонта.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.