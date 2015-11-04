Украинцев призывают увеличить потребление электроэнергии в ночное время

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) призывает бытовых потребителей Украины увеличить потребление электроэнергии в ночное время, когда ее стоимость на 50% ниже дневного тарифа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве 4 ноября заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"На сегодня существуют двузонные коэффициенты. Они составляют 0,5 с 23:00 до 8:00 утра, при этом потребление в этот период наименьшее, что является неадекватным и нерациональным с точки зрения как самого потребителя, потому что при использовании многозонного счетчика он мог бы экономить, так и для энергосистемы, потому что средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличивается за счет использования более дорогих ресурсов, таких как угольные блоки ТЭС", - сказал Вовк.

По его словам, на сегодняшний день потребление электроэнергии в Украине неравномерное, что стимулирует производство электроэнергии более дорогой тепловой генерацией для покрытия пиковых уровней энергопотребления утром и вечером.

По мнению главы НКРЭКУ, переход населения на двузонные счетчики и увеличение потребления электроэнергии ночью сможет в будущем снизить тарифы за счет загрузки атомных энергоблоков, которые работают при равномерном потреблении в энергосистеме.

"На сегодняшний день только 1% населения использует многозонные счетчики", - сообщил Вовк.

По данным НКРЭКУ, при месячном потреблении электроэнергии до 250 кВт двузонный счетчик стоимостью 800 гривень окупается за 1,5 года.

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Как ранее сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 сентября 2015 года повысила минимальный тариф на электроэнергию для населения на 24,6% - до 45,6 копейки за кВт/ч.

График повышения тарифов на электроэнергию для населения комиссия утвердила еще в феврале 2015 года.

Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию для населения начнется 1 марта 2016 года.

Согласно документу, минимальный тариф устанавливается на объем потребления электроэнергии 100 кВт/ч. Весь объем свыше 100 кВт/ч отпускается по тарифу 78,9 копейки за кВт/ч. Если месячное потребление электроэнергии превышает 600 кВт/ч, то устанавливается тариф 147,9 копейки за кВт/ч за превышенный объем.