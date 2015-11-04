"Надра Украины" презентовала стратегию роста запасов энергоресурсов и пути к увеличению их добычи в стране

Национальная акционерная компания "Надра Украины" презентовала в Государственной службе геологии и недр Украины стратегию, которая предлагает программу геологоразведочных работ в стране для увеличения запасов энергоресурсов, а также определяет возможности увеличения их добычи.

Как передает корреспондент УНИАН, на презентации присутствовали представители Госгеонедр, "Надра Украины" и ее дочерних предприятий, а также ряд экспертов, в числе которых - председатель Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых в Украине, доктор геолого-минералогических наук, доктор географических наук, доктор технических наук, академик, основатель медицинской геоэкологии Григорий Рудько.

Стратегию развития "Надра Украины" презентовал заместитель председателя правления компании Максим Максименцев.

"Нам поставлены ключевые стратегические задачи на сегодняшний момент - это прирост запасов сырья в Украине, увеличение собственной добычи, а также инициирование изменений в законодательстве", - отметил Максименцев.

По его словам, в настоящее время компания имеет 20 специальных разрешений на добычу углеводородов, а потенциальные ресурсы компании составляют 8 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн нефти.

"Для небольшой компании это неплохо, но для государства - это не так уж и много", - уточнил замглавы компании.

При этом он сообщил, что компания представила программу разработки углеводородов в стране на более чем 40 площадях, благодаря ее реализации прирост запасов и перспективных ресурсов газа может составить 20,5 миллиарда кубометров, нефти - 14,7 миллиона тонн.

Максименцев рассказал, что объем финансирования данной программы составляет 5,6 миллиарда гривень. В рамках программы планируется увеличение ресурсной базы углеводородов в Украине, а также техническое переоснащение геологической отрасли.

Глава правления "Надра Украины" Ярослав Климович в свою очередь подчеркнул, что для реализации программы были выбраны 10% наиболее перспективных участков из всех рассматриваемых.

"Мы видим потенциально интересные участки, которые мы в перспективе можем лицензировать и комплексно провести на них геологоразведочные работы, как говорят, "сделать конфетку" с защитой запасов, подтверждением геологического аудита ведущими международными компаниями", - сказал Климович.

При этом он сообщил, что "Надра Украины" рассчитывает привлечь средства за счет госбюджета или благодаря кредитам от международных финансовых организаций с помощью предоставления государственных гарантий.

Кроме того, "Надра Украины" определила 190 скважин для восстановления, которые ранее были законсервированы или ликвидированы по разным геологическим причинам. Климович отметил, что восстановление позволит увеличить добычу газа в стране, а также сообщил, что это будет намного дешевле бурения новой скважины (на 60-80%).

По оценке компании, при реализации программы общий ожидаемый ежегодный объем добычи газа составит 7,8 миллиарда кубометров, нефти - 0,9 миллиона тонн.

Как отметил заместитель главы правления "Надра Украины», продажа этого объема энергоресурсов может принести более 60 миллиардов гривень, что в 10 раз больше, чем стоимость реализации данной программы (5,6 миллиарда гривень).

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Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 миллионов тонн условного топлива), более 200 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр. В состав компании входят геологоразведочные и специализированные предприятия, основанные более 50 лет назад.