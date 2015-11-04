Российская электроэнергия подешевеет для Украины на 2,2%

Украина, возобновившая импорт электроэнергии из России после месяца перерыва, в ноябре будет покупать ее на 2,2% дешевле, чем в сентябре 2015 года.

Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 30 октября 2015 года.

Согласно документу, НКРЭКУ установила для госкомпании "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, цену закупки электроэнергии в ноябре от госкомпании "Укринтерэнерго", осуществляющей ее импорт из России, в размере 930 гривень за 1 МВт/ч, что на 2,2% ниже сентябрьской цены.

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Как сообщал УНИАН, "Энергорынок" перечислил 57 миллионов гривень госкомпании "Укринтерэнерго" за импортированную в сентябре электроэнергию из РФ.

30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между "Интер РАО" и "Укринтерэнерго" на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой "Интер РАО" — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и "Укринтерэнерго".