"Энергоатом" и Areva договорились о сотрудничестве в повышении безопасности АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и французская компания Areva подписали меморандум о партнерстве, который направлен на укрепление сотрудничества между двумя компаниями с целью повышения безопасности существующих атомных станций и тех, которые будут построены в будущем, продления срока их эксплуатации, а также оптимизации производительности, говорится в сообщении пресс-службы "Энергоатома".

В сообщении отмечается, что соглашение включает такие сферы и направления, как техобслуживание и контроль реакторов, оптимизация планово-предупредительных ремонтов, электрические системы, системы принудительного сброса давления, решения по управлению старением оборудования и материалов и прочее.

Также в сообщении приводятся слова коммерческого директора бизнес-группы "Реакторы и услуги" компании Areva Майкла Черрути, который сказал, что подписание этого соглашения является новым этапом в сотрудничестве, которое Areva установила с "Энергоатом", и свидетельствует об обязательствах группы Areva в Украине.

"Оно также демонстрирует возможность Areva поставлять услуги на все виды ядерных реакторов, в том числе на реакторы российского дизайна", - добавил Черрути.

В свою очередь, президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский отметил, что взаимодействие предприятий Areva и АЭС "Энергоатома" началось еще до создания самих компаний. При этом он выразил надежду, что с подписанием меморандума прямое сотрудничество между сторонами будет расширено.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года французская компания Areva сообщила о технической готовности перерабатывать отработавшее ядерное топливо с украинских атомных электростанций, которое произведено российской компанией "ТВЭЛ", а также топливо американско-японской Westinghouse.

Исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке Национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Наталья Шумкова подчеркнула, что Areva рассматривается как альтернативный поставщик услуг, поскольку отработавшее топливо экономически целесообразнее направлять в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

По информации "Энергоатома", Украина платит России не менее 200 миллионов долларов в год за временное хранение отработавшего ядерного топлива.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

AREVA S.A. — французская компания, занимающаяся разработкой и производством оборудования для атомной энергетики и производства электроэнергии из альтернативных источников. Единственная компания, представленная во всех видах деятельности, связанной с производством ядерной энергии. Штаб-квартира компании находится в Курбевуа, Париж.